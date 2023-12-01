09:56 (мск), источник: © РИА Новости

Появилось видео «ювелирного» уничтожения позиций ВСУ

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Министерство обороны РФ опубликовало в пятницу видео уничтожения позиций ВСУ под Клещеевкой и Белогоровкой.

Спецоперация на Украине
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На одном видео российского военного ведомства, снятом на камеру дрона, показан вблизи украинский солдат, прячущийся в окоп, после чего туда сразу же прилетает снаряд.

«Российские военнослужащие операторы БПЛА ювелирно выбивают боевиков ВСУ с укрытий и нор на позициях у Клещеевки», — прокомментировали в Минобороны данный эпизод.

На другом ролике, снятом в районе Белогоровки, демонстрируется поражение техники и личного состава украинских войск — на некоторых кадрах снаряды с дрона сбрасываются прицельно прямо в траншею «над головами» ВСУ.

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