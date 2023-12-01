09:56 (мск), источник: © РИА Новости
Появилось видео «ювелирного» уничтожения позиций ВСУ
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Министерство обороны РФ опубликовало в пятницу видео уничтожения позиций ВСУ под Клещеевкой и Белогоровкой.
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На одном видео российского военного ведомства, снятом на камеру дрона, показан вблизи украинский солдат, прячущийся в окоп, после чего туда сразу же прилетает снаряд.
На другом ролике, снятом в районе Белогоровки, демонстрируется поражение техники и личного состава украинских войск — на некоторых кадрах снаряды с дрона сбрасываются прицельно прямо в траншею «над головами» ВСУ.