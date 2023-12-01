10:13 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород
Регистрацию домашних собак могут ввести в Нижегородской области
Инициативу обсудили депутаты Заксобрания 30 ноября.
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Регистрацию домашних собак могут ввести в Нижегородской области. Инициативу обсудили депутаты Заксобрания 30 ноября во втором чтении законопроекта "О содержании домашних животных в Нижегородской области.
Регистрировать животных будут благодаря чипированию. Также собакам полагается прививка от бешенства. Новую информация о питомце занесут в региональную базу данных, а она потом попадет в федеральную. Стоить услуга будет около 500 рублей.
Законопроект рассматривают с 2017 года. Работа затянулась из-за разработки федерального закона.