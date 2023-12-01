10:12 (мск), источник: АиФ Новосибирск
Границы Новосибирской области измерили по поручению Путина
Границу Новосибирской области впервые измерили в километрах. Информацию внесли в единый госреестр недвижимости.
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Об этом сообщили в Минстрое региона. Обозначение границы позволит избежать споров с соседними субъектами. На карту нанесли 19 тысяч точек. Специалисты Геофонда Новосибирской области установили, что протяженность границы составляет 2,6 тысячи километров. В учет данных не вошла граница с Казахстаном.
Регион соседствует на севере с Томской областью, на юге с Алтайским краем, на востоке с Кемеровской областью и на западе с Омской. В нынешних границах Новосибирская область была образована в 1937 году.
Работа по уточнению границ велась по поручению президента Владимира Путина в рамках госпрограммы «Национальная система государственных данных».