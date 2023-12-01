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10:53 (мск), источник: ТАСС

Орбан считает, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начинать не следует

БУДАПЕШТ, 1 декабря. /ТАСС/. Венгрия предлагает не включать в повестку дня предстоящего 14—15 декабря саммита Евросоюза в Брюсселе вопрос о начале переговоров с Украиной о ее вступлении в сообщество. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

Источник: AP 2023

«Переговоры о вступлении Украины в ЕС не должны начинаться», — сказал глава правительства.

По его словам, «Еврокомиссия выдвинула предложение начать переговоры о членстве Украины, но это не совпадает с интересами многих государств».

Орбан отметил, что если этот вопрос будет поставлен на повестку дня предстоящего саммита ЕС в Брюсселе, то его участникам «не удастся договориться друг с другом».

По словам Орбана, Венгрия считает, что Евросоюз должен сначала заключить с Украиной соглашение о стратегическом партнерстве сроком на 5−10 лет, а уже потом решать, можно ли будет принять эту страну в сообщество.

«Если мы не знаем, каковы будут последствия принятия Украины, то давайте даже не будем начинать разговор об этом», — сказал глава правительства.

По его мнению, Евросоюзу «сперва необходимо заключить соглашение [с Украиной] о стратегическом партнерстве, которое может продлиться от 5 до 10 лет, а потом можно будет подумать, как действовать дальше». «Но никто никогда не спрашивал нашего мнения», — он.

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