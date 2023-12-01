10:53 (мск), источник: ТАСС
Орбан считает, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начинать не следует
БУДАПЕШТ, 1 декабря. /ТАСС/. Венгрия предлагает не включать в повестку дня предстоящего
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«Переговоры о вступлении Украины в ЕС не должны начинаться», — сказал глава правительства.
По его словам, «Еврокомиссия выдвинула предложение начать переговоры о членстве Украины, но это не совпадает с интересами многих государств».
Орбан отметил, что если этот вопрос будет поставлен на повестку дня предстоящего саммита ЕС в Брюсселе, то его участникам «не удастся договориться друг с другом».
«Если мы не знаем, каковы будут последствия принятия Украины, то давайте даже не будем начинать разговор об этом», — сказал глава правительства.
По его мнению, Евросоюзу «сперва необходимо заключить соглашение [с Украиной] о стратегическом партнерстве, которое может продлиться от 5 до 10 лет, а потом можно будет подумать, как действовать дальше». «Но никто никогда не спрашивал нашего мнения», — он.