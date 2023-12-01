10:38 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Спикер ЗС Приангарья внес кандидатуру Юлии Махтиной на должность председателя КСП
С 2008 года она работала аудитором.
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Председатель Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников внес в региональный парламент кандидатуру Юлии Махтиной на должность председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области. Ранее она работала аудитором, а затем зампредседателя КСП. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Юлия Махтина родилась в 1977 году в Иркутске. Окончила Иркутскую государственную экономическую академию по специальностям «Финансы и кредит» и «Юриспруденция». Кандидат экономических наук. В Контрольно-счетную палату Иркутской области была принята в 2000 году, замещала должности главного специалиста, консультанта-эксперта информационно-аналитического отдела, главного консультанта отдела аналитики, экспертизы и методологии. В 2008 году была назначена аудитором КСП Иркутской области, а в 2015 году стала аудитором повторно. В 2018 году Юлия была назначена на должность заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области. С 1 января 2022 года назначена аудитором Контрольно-счетной палаты Приангарья на новый шестилетний срок полномочий.
Кандидатуру Юлию Махтиной рассмотрят на одной из сессий Законодательного собрания Иркутской области.
Вместе с тем спикер регионального парламента провел совещание с аудиторами КСП. На нем рассмотрели план контрольных и экспертно-аналитических мероприятий на 2024 год.