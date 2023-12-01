10:43 (мск), источник: Комсомольская правда
Мэр Екатеринбурга рассказал, как озеленяют город
За год на улицах мегаполиса высадили больше 3000 деревьев.
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О том, как озеленяют столицу Среднего Урала, глава города Алексей Орлов рассказал «КП-Екатеринбург».
— Озеленение является важной частью городского благоустройства. Свежие цифры: за этот год в Екатеринбурге высажено 3 272 дерева и 89 714 кустарников. Речь не только о парках, скверах и аллеях, но и территориях вдоль оживленных магистралей, у объектов социнфраструктуры, спортплощадок и так далее. Плюсом на 50 гектарах Екатеринбургское лесничество высадило 100 840 саженцев лесных культур, — рассказывает Алексей Орлов.
Также глава города рассказал о новых особо охраняемых природных территориях:
— До конца года планируем придать этот статус парку имени Архипова и скверу на улице Мичурина. А в ближайшие пару лет очередь дойдет до парка на улице Блюхера, сквера имени Кирова, сквера в границах улиц Чапаева и Большакова, Основинского парка, летнего парка «Уралмаш» и сквера Оперного театра. Таким образом, площадь городских ООПТ увеличится почти на четверть и превысит 181 гектар.