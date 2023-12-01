11:07 (мск), новости Казахстана, источник: РИА Новости
Назарбаев заявил о поддержке Токаева на выборах 2024 года в Казахстане
Назарбаев в своей книге заявил, что поддержит Токаева на выборах в 2024 году.
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АСТАНА, 1 дек — РИА Новости. Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своей книге «Моя жизнь. От зависимости к свободе» заявил, что будет поддерживать действующего главу республики Касым-Жомарта Токаева на выборах, которые должны состояться в 2024 году.
Назарбаев возглавлял Казахстан почти 30 лет и сложил полномочия главы государства 20 марта 2019 года. Первого декабря в стране поступили в продажу мемуары первого президента Нурсултана Назарбаева. Книга под названием «Моя жизнь. От зависимости к свободе» состоит из 694 страниц, которые разделены на 22 главы. Каждая посвящена отдельному событию из его личной жизни или политической карьеры.
«Двадцать третьего ноября 2021 года я заявил на заседании Политсовета партии “Нур Отан” (“Аманат” с марта 2022 года — ред.), что намерен передать председательство в партии Президенту страны Касым-Жомарту Токаеву. Похоже на то, что именно это послужило главным сигналом для активизации противников Президента. Потому что считается, что у лидера партии значительно возрастают шансы на победу в выборах. Теперь противники убедились в том, что и на выборах 2024 года я буду поддерживать Токаева», — написал Назарбаев в своей книге, рассказывая о январских событиях.
Он указывает, что главной причиной январских событий 2022 года была борьба за власть, а экономические трудности были использованы как повод к развязыванию этой борьбы. Здесь же первый президент Казахстана высказался по поводу расхожих мнений о существовавшем в стране «двоевластии».
«Зачем мне часть власти, когда я мог… продолжать быть Президентом и имея полную поддержку народа… (Советскому казахскому писателю) Шерхану Муртазе принадлежат слова: “Президент должен быть один, а остальные должны быть ему опорой”. Я старался следовать этому принципу… На первых порах, когда Касым-Жомарт Кемелевич Токаев еще только включался в новую и ответственную работу… я, когда это было нужно и когда он обращался ко мне сам, помогал ему советами. Об этом говорил и сам Президент: “Порой я прошу его совета как человека, умудренного огромным опытом государственного управления. Поэтому в принципе у нас нет так называемого тандема…”. Какие нужны комментарии. Все предельно ясно», — отметил Назарбаев в своих мемуарах.
Январскими событиями называют массовые протесты в Казахстане, которые начались в первые дни 2022 года. Жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики.