Лукашенко в Дубае принимает участие во Всемирном саммите по климату

1 декабря, Дубай /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принимает участие во Всемирном саммите по борьбе с изменением климата, передает корреспондент БЕЛТА.
Саммит проходит в Дубае. На него приехали представительные делегации из более чем 150 стран. В первый день саммита участниками пленарного заседания станут около 90 первых лиц.
В дубайском «Экспо-Сити» главу белорусского государства приветствовали Президент ОАЭ Мохаммед бен Заид аль-Нахайян и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Перед официальным открытием форума и стартом пленарного заседания Александр Лукашенко провел в кулуарах саммита ряд встреч со своими коллегами, в том числе с лидерами Азербайджана, Сербии, Кубы, Зимбабве, Экваториальной Гвинеи, Конго, Того, Ботсваны.
Ожидается, что во время выступления Александр Лукашенко озвучит подходы и предложения Беларуси по решению глобальных вопросов климатической и экологической безопасности. На полях саммита у Президента также запланировано несколько двусторонних переговоров.
Саммит проходит в рамках 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-28). Этот документ был принят на «Саммите Земли» в Рио-де-Жанейро в 1992 году и через два года вступил в силу. Беларусь ратифицировала конвенцию в 2000 году и таким образом стала полноправной стороной.
Беларусь также является участницей Киотского протокола и Парижского соглашения, принятых в развитие конвенции. Главная ее цель — не допустить опасного антропогенного воздействия на климатическую систему планеты.
Конференция сторон (СОР) является высшим органом Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Он собирается ежегодно начиная с 1995 года.