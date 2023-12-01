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11:47 (мск), источник: Forbes

Германия закрыла свои генконсульства в Новосибирске и Екатеринбурге

Германия закрыла еще два своих генконсульства в России — в Новосибирске и Екатеринбурге. Накануне перестало работать генконсульство в Калининграде. В мае Берлин пообещал до конца года оставить работающим в России одно генконсульство — в Санкт-Петербурге, обвинив Москву в сокращении численности сотрудников германских учреждений в России.

Источник: РИА "Новости"

Генеральное консульство Германии в Новосибирске, работающее с 1994 года, закрылось, говорится на официальном сайте представительств страны в России.

Также закрыто генконсульство Германии в Екатеринбурге.

«Обращайтесь, пожалуйста, в посольство Германии в Москве», — говорится в сообщениях о закрытии этих консульских учреждений.

30 ноября было закрыто генконсульство Германии в Калининграде. В сообщении на его сайте отмечалось, что по консульским и паспортным вопросам теперь следует обращаться в генконсульство Германии в Санкт-Петербурге, а по визовым вопросам — «исключительно в визовый отдел посольства Германии в Москве».

При этом на сайте немецкого посольства в столице отмечается, что консульско-правовой департамент не может оказывать консульские услуги в обычном объеме из-за «состоявшегося по требованию Российской Федерации сокращения персонала».

В конце мая, генконсульства Германии в Екатеринбурге, Калининграде, Новосибирске и Санкт-Петербурге прекратили принимать заявления о выдаче виз — сделать это можно было в пяти визовых центрах VisaMetric в этих городах, а также в посольстве Германии в Москве. При этом записаться на прием можно только в посольстве.

Тогда же стало известно, что правительство Германии решило до 31 декабря закрыть четыре из пяти российских генконсульств в России. Представитель внешнеполитического ведомства Германии Кристофер Бургер объяснил, что решение принято на условиях взаимности с целью соблюсти кадровый и структурный паритет, напомнив, что Москва сократила численность сотрудников германских учреждений в России, включая Гете-институт и немецкие школы, до 350.

За месяц до этого, в апреле 2023 года, Германия объявила о массовой высылке российских дипломатов. В ответ МИД России решил «зеркально» выслать из России немецких дипломатов и заметно сократить максимальную численность сотрудников немецких диппредставительств, включая местный персонал. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия вышлет более 20 немецких дипломатов, не уточнив новый потолок численности для диппредставительств Германии.

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