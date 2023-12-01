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12:05 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Новое подразделение спецназа «Торнадо» создали во внутренних войсках

Бойцы нового подразделения размещаются на базе внутренних войск в Околице, где создана специальная площадка для боевой подготовки.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 1 дек — Sputnik. На базе войсковой части 3310 образован отряд специального назначения «Торнадо», говорится в сообщении пресс-службы внутренних войск.

«На этапе становления с бойцами проходит боевое слаживание под руководством инструкторов с реальным боевым опытом», — рассказали в пресс-службе.

В видеоролике видно, что бойцы нового подразделения экипированы современной военной формой, а на вооружении у них зарекомендовавшее себя стрелковое оружие.

Отряд отрабатывает движение на марше с боевым контактом, учатся быстро перемещаться и занимать огневые позиции. Также бойцы отрабатывают погрузку в технику на ходу и на стоянке.

Ранее командующий внутренних войск Николай Карпенков рассказал, что в текущем году были созданы восемь новых отрядов спецназа.

Таким образом, «Торнадо» стал девятым по счету.

В Минске новые отряды называются «Рысь» и «Беркут», в Бресте — «Шторм», в Гродненской области — «Тайфун», в Гомеле — «Буран», в Островце — «Циклон». Также в этом году появились отряды спецназа «Смерч» и «Честь» из числа добровольцев и ветеранов.

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