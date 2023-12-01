Новое подразделение спецназа «Торнадо» создали во внутренних войсках

МИНСК, 1 дек — Sputnik. На базе войсковой части 3310 образован отряд специального назначения «Торнадо», говорится в сообщении пресс-службы внутренних войск.
В видеоролике видно, что бойцы нового подразделения экипированы современной военной формой, а на вооружении у них зарекомендовавшее себя стрелковое оружие.
Отряд отрабатывает движение на марше с боевым контактом, учатся быстро перемещаться и занимать огневые позиции. Также бойцы отрабатывают погрузку в технику на ходу и на стоянке.
Ранее командующий внутренних войск Николай Карпенков рассказал, что в текущем году были созданы восемь новых отрядов спецназа.
Таким образом, «Торнадо» стал девятым по счету.
В Минске новые отряды называются «Рысь» и «Беркут», в Бресте — «Шторм», в Гродненской области — «Тайфун», в Гомеле — «Буран», в Островце — «Циклон». Также в этом году появились отряды спецназа «Смерч» и «Честь» из числа добровольцев и ветеранов.