И.о. генерального директора «Башкиравтодор» назначен Ильгиз Усманов

Ильгиз Усманов родился в Уфе, окончил Уфимский автотранспортный колледж по специальности «Строительство, эксплуатация и ремонт автомобильных дорог», Уфимский юридический институт МВД и БАГСУ. В разные годы возглавлял ГКУ РБ «Хозяйственное управление № 2», работал на разных руководящих должностях в Управлении делами Главы РБ. В настоящее время — первый заместитель управляющего делами Главы Республики Башкортостан.
АО «Башкиравтодор» — ведущее предприятие в дорожной отрасли Башкортостана, выполняющее работы по содержанию, ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, программу ремонта «фонящих» дорог. Крупнейший дорожный холдинг региона обслуживает более 24 000 км дорог, свыше 1 600 мостов и путепроводов, около 17 000 водопропускных труб. Является стратегическим предприятием в Республике Башкортостан и системообразующей организацией РФ.