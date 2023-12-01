Главное
Спецоперация на Украине
15:23 (мск), источник: Ura.ru

Захарова прокомментировала ликвидацию генконсульства ФРГ в Екатеринбурге

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ликвидацию генконсульства ФРГ в Екатеринбурге. Она считает, что такой шаг направлен «на разрыв комплекса российско-германских отношений».

«Абсолютно очевидно, что данные действия [по закрытию генконсульства в Екатеринбурге] предпринимаются германскими властями в соответствии с проводимой Правительством ФРГ политикой, направленной на разрыв всего комплекса российско-германских отношений, включая минимизацию двустороннего взаимодействия в дипломатическом измерении. Берлин целенаправленно усложняет консульское обслуживание сотен тысяч россиян», — публикует официальный комментарий Захаровой telegram-канал МИДа.

Она добавила, что ведомство принимает меры для нивелирования трудностей. С ними предстоит столкнуться как россиянам, так и немцам, заинтересованным в поддержании контактов с РФ.

В Екатеринбурге 1 декабря перестало работать генконсульство Германии, которое функционировало с 1995 года. До этого в городе приостановили работу генконсульства США (2021 год), Чехии, Болгарии и Украины. При этом в ближайшее время в уральской столице появится консульство Республики Беларусь.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Подрыв поезда в Северомуйском тоннеле назвали терактом
Лавров сравнил дипломатию Украины с брейк-дансом
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта