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Спецоперация на Украине
15:44 (мск), источник: Комсомольская правда

В Новосибирск прилетел Дмитрий Медведев

Он проведет совещание по комплектованию ВС РФ контрактниками.

Источник: РИА "Новости"

1 декабря в Новосибирск с рабочим визитом прибыл зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. По информации РИА Новости, в городе он проведет совещание с губернаторами Сибирского Федерального округа по комплектованию Вооруженных Сил России контрактниками.

— Мы сегодня здесь в Новосибирске будем проводить совещание с губернаторами Сибирского Федерального округа по комплектованию контрактниками наших Вооруженных сил. Эта работа тоже продолжается, — сообщил Дмитрий Медведев.

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