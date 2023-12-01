16:05 (мск), источник: АиФ Новосибирск
Медведев поддержал досрочный выход на пенсию физруков в детских садах
К нему обратилась сотрудница одного из учреждений в Новосибирске.
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Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поддержал идею о досрочном выходе на пенсию для учителей физкультуры в детских садах.
С такой просьбой к нему обратилась сотрудница одного из дошкольных учреждений Новосибирска Оксана Бекетова. Она работает инструктором по физической культуре больше 14 лет. Женщина не сможет выйти на пенсию, так как ее должность не относится к педагогической сфере.
«Но мы так же являемся участниками образовательной деятельности, так же как воспитатели. Просим помощи в решении данной проблемы», — отметила сотрудница.
Медведев ответил, что он не видит особой разницы в педагогической сфере между воспитателями и инструкторами по физкультуре. Он указал на постановление, принятое в начале 2000-х, о досрочном выходе на пенсию.
«Чтобы решить эту вашу проблему, а я считаю, что ее нужно решить, надо дополнить это постановление. Я в целом считаю, что это справедливо. Абсолютно тот же труд, те же дети», — указал политик.
Напомним, что 1 декабря Дмитрий Медведев приехал в Новосибирск.