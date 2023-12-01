«Да здравствует Великая Молдова!» — представители общественного движения «Гайдуки» проводят пикет у здания президентского дворца в Кишиневе.
Они выступают за сохранение независимого молдавского государства. Акция проходит на фоне празднования сторонниками объединения Молдовы и Румынии Национального дня Румынии.
«Большинство в парламенте говорят, что объединение (с ЕС — ред.) можно сделать и без Приднестровья — это сепаратизм. (…) Что мы за страна, если у нас в парламенте отмечают унирю (объединение — ред.) с Румынией, соседней страной, что значит, что Молдова пропадет как страна. Что мы за независимая и нейтральная страна, если в парламенте кричат “Слава Украине”? Те, кто руководят сейчас Молдовой — не патриоты, они предатели Молдовы», — заявил лидер «Гайдуков» Адриан Доментюк.
Активисты выступают против унионизма. Они считают, что Майя Санду ведет политику, которая направлена против молдавского народа и его благополучия.
Если судить по действию властей, то государство должно стать не самостоятельным и зависимым, чтобы в дальнейшем провести униря с Румынией.
Бабушки Санду пытаются перекрикивать активистов, которые выступают против объединения Молдовы с Румынией. Но «секта Майи Санду» непреклонна. Все граждане Румынии во власти отмечают национальный праздник соседней страны.
Гайдуки включили молдавскую музыку, вероятно, чтобы позлить унионистких бабушек Санду и саму президентку.