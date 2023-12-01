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15:59 (мск), источник: АиФ Омск

В Омской области назначены новые заместители министра образования

В Омской области назначены два новых заместителя министра образования. Ими стали Николай Сергеев и Оксана Груздева.

О новых помощниках рассказал сам министр образования региона Иван Кротт. Николай Сергеев работает в минобре уже 14 лет. На должности заместителя он займётся вопросами правового обеспечения, госслужбы, противодействия коррупции. Также чиновник будет анализировать реализацию нацпроектов.

Оксана Груздева работает в сфере образования 32 года, в минобре — 13 лет. В качестве замминистра она займётся вопросами опеки и попечительства, адаптивного образования и координации работы КДН.

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