Лукашенко назвал первопричины климатической угрозы

В начале выступления глава государства выразил благодарность руководству ОАЭ за высокий уровень организации конференции. «Непростой конференции, на которую прибыло только глав государств и правительств больше, чем приезжает на сессию Генеральной Ассамблеи ООН», — сказал он.
«Сегодня мы, лидеры государств мира, говорим о будущем планеты Земля — нашего общего дома. Другого дома у нас не было и не будет. Говорим о будущем своих детей и внуков. О будущем всех, кто придет в этот мир после нас. Мы представляем разные культуры, разные системы ценностей, разные цивилизации. Но мы едины перед лицом глобального вызова, который бросила нам сама природа», — подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент констатировал, что климат меняется, и ученые делают самые мрачные прогнозы. «То, что мы слышим их и реагируем, весьма прогрессивно. Но чтобы эффективно противостоять угрозе, необходимо честно и открыто назвать ее первопричины», — заметил глава государства.
«Прежде всего это отсутствие чувства меры в стремлении к геополитическому, в том числе военному (я бы сказал, прежде всего военному) превосходству тех, кто провоцирует и разжигает очаги войн в разных уголках планеты. А войны являются главным источником грязи на нашем континенте. Это жажда наживы, которая превращает природные ресурсы в личный капитал и обкрадывает будущие поколения. Это попытки убрать со своего пути страны, мешающие подчинить весь мир и разрушить, вытянув из земли все соки. И делается все порой якобы в целях устойчивого развития (есть такая программа в ООН)», — обратил внимание белорусский лидер.