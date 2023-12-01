В Газе заявили о гибели 109 человек с момента окончания перемирия

«Число погибших в результате израильской агрессии с момента окончания перемирия сегодня утром возросло до 109 человек и сотен раненых», — сказал он.
Часом ранее Минздрав Газы сообщал о 60 погибших при возобновившихся ударах армии Израиля.
Сегодня в 8:00 мск истек срок действия перемирия между Израилем и ХАМАС. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что палестинское движение нарушило оперативную паузу и открыло огонь по израильской территории. Авиация ЦАХАЛ начала наносить удары по объектам ХАМАС.
Движение, в свою очередь, возложило на Израиль ответственность за возобновление боевых действий. Там заявили, что переговоры о продлении перемирия шли всю ночь, но другая сторона отказалась рассматривать предложения.