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17:15 (мск), источник: © РИА Новости

В Газе заявили о гибели 109 человек с момента окончания перемирия

ТУНИС, 1 дек — РИА Новости. После истечения срока перемирия между Израилем и ХАМАС в секторе Газа погибли более ста человек, заявил официальный представитель палестинского Минздрава Ашраф аль-Кудра.

Источник: © РИА Новости

«Число погибших в результате израильской агрессии с момента окончания перемирия сегодня утром возросло до 109 человек и сотен раненых», — сказал он.

Часом ранее Минздрав Газы сообщал о 60 погибших при возобновившихся ударах армии Израиля.

Сегодня в 8:00 мск истек срок действия перемирия между Израилем и ХАМАС. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что палестинское движение нарушило оперативную паузу и открыло огонь по израильской территории. Авиация ЦАХАЛ начала наносить удары по объектам ХАМАС.

Движение, в свою очередь, возложило на Израиль ответственность за возобновление боевых действий. Там заявили, что переговоры о продлении перемирия шли всю ночь, но другая сторона отказалась рассматривать предложения.

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