Главное
Главные новости недели
19:38 (мск), источник: © РИА Новости

Вучич не исключил, что Лукашенко в 2024 году приедет в Сербию

МИНСК, 1 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в будущем году может посетить с визитом Сербию, заявил президент этой страны Александр Вучич.

Источник: © РИА Новости

«Мы говорили о наших двусторонних отношениях. Очень надеюсь, что в следующем году мы сможем организовать визит президента Белоруссии в нашу страну. У нас будут выборы через 15−16 дней, и после этого, уже в 2024 году, надеюсь, мы сможем пригласить его, принять и обсудить все проблемы между нашими странами», — сказал Вучич белорусскому телеканалу СТВ на полях Всемирного климатического саммита в Дубае.

Ранее на полях форума Вучич побеседовал с белорусским лидером Александром Лукашенко, назвал Белоруссию дружественной страной и предложил найти время для двусторонней встречи лидеров в 2024 году.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Такого предательства Киев не ждал. У Украины появился новый враг
'Будет скандал'. Обращение Бербок к Путину вызвало шок в Германии
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта