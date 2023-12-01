Вучич не исключил, что Лукашенко в 2024 году приедет в Сербию

«Мы говорили о наших двусторонних отношениях. Очень надеюсь, что в следующем году мы сможем организовать визит президента Белоруссии в нашу страну. У нас будут выборы через 15−16 дней, и после этого, уже в 2024 году, надеюсь, мы сможем пригласить его, принять и обсудить все проблемы между нашими странами», — сказал Вучич белорусскому телеканалу СТВ на полях Всемирного климатического саммита в Дубае.
Ранее на полях форума Вучич побеседовал с белорусским лидером Александром Лукашенко, назвал Белоруссию дружественной страной и предложил найти время для двусторонней встречи лидеров в 2024 году.