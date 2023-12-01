21:45 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
Верховный суд реабилитировал 174 репрессированных узбекистанца — список
Реабилитированы узбекистанцы, репрессированные в 1930—1931 годах. Общее число реабилитированных достигло 1 030 человек.
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Верховный суд Узбекистана реабилитировал ещё 174 человека, репрессированных в 1930—1931 годах. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.
Судом было рассмотрено 6 уголовных дел. Все 174 человека были реабилитированы в соответствии со ст. 83 УПК РУз (Основания для реабилитации).
Общее число реабилитированных на данный момент достигло 1 030 человек.
Полный список реабилитированных приводится на сайте Верховного суда.