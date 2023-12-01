Президенты Литвы, Латвии и Польши отказались от фото с Лукашенко на COP-28

«Это так называемая семейная фотография. Лукашенко не является членом семьи, к которой мы хотели бы относиться», — цитирует Delfi пресс-службу Гитанаса Науседы. В сообщении пресс-службы также говорится, что литовский президент считает лицемерным «стоять плечом к плечу с главой страны, представляющей собой плацдарм для российской агрессии против Украины, и как ни в чем не бывало обсуждать будущее и изменение климата».
По словам главы канцелярии польского президента Гражины Игначак-Бандыч, от «семейного фото» отказались также Анджей Дуда и Эдгарс Ринкевичс. «Причиной стало присутствие диктатора Белоруссии Александра Лукашенко», — написала она в соцсети X (экс-Twitter).
СОР-28 проходит в Дубае с 30 ноября по 12 декабря. Ожидается, что конференцию посетят около 70 000 делегатов из 193 стран — членов ООН. В повестке конференции — обсуждение мер по постепенному отказу от ископаемого топлива, а также стандартов торговли выбросами углекислого газа для сдерживания глобального потепления.