19:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Медведев сообщил о наборе с начала года 452 тыс. контрактников

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев сообщил, что с 1 января по 1 декабря 2023 года на военную службу по контракту в интересах объединенной группировки войск были приняты 452 тыс. человек. По его словам, наиболее активно контракты заключают жители Москвы, Чечни и Севастополя.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Отмечу системный подход руководства ряда субъектов федерации, в частности столицы, то есть Москвы, Севастополя, Чеченской Республики к доукомплектованию контрактниками объединенной группировки войск», — сказал господин Медведев в начале совещания, которое проходит в рамках его рабочей поездки в Сибирский федеральный округ.

Дмитрий Медведев отметил, что в боевых действиях на территории Украины участвуют более 30 тыс. жителей Чечни. Более 15 тыс. жителей региона, записавшихся в добровольцы, прошли обучение в Российском университете спецназа в Гудермесе.

15 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что столица досрочно выполнила план по набору на контрактную службу. В армию записались 22 тыс. человек, отметил он. В августе господин Собянин сообщал, что в боевых действиях на Украине участвуют 45 тыс. москвичей: около 20 тыс. контрактников и добровольцев, 20 тыс. мобилизованных, 5 тыс. профессиональных военных.

В июне замминистра обороны Николай Панков отмечал, что ряд субъектов выполнил план по набору контрактников лучше остальных. Среди регионов он тоже выделил в том числе Москву, Севастополь и Чечню.

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