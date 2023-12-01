Медведев сообщил о наборе с начала года 452 тыс. контрактников

«Отмечу системный подход руководства ряда субъектов федерации, в частности столицы, то есть Москвы, Севастополя, Чеченской Республики к доукомплектованию контрактниками объединенной группировки войск», — сказал господин Медведев в начале совещания, которое проходит в рамках его рабочей поездки в Сибирский федеральный округ.
Дмитрий Медведев отметил, что в боевых действиях на территории Украины участвуют более 30 тыс. жителей Чечни. Более 15 тыс. жителей региона, записавшихся в добровольцы, прошли обучение в Российском университете спецназа в Гудермесе.
15 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что столица досрочно выполнила план по набору на контрактную службу. В армию записались 22 тыс. человек, отметил он. В августе господин Собянин сообщал, что в боевых действиях на Украине участвуют 45 тыс. москвичей: около 20 тыс. контрактников и добровольцев, 20 тыс. мобилизованных, 5 тыс. профессиональных военных.
В июне замминистра обороны Николай Панков отмечал, что ряд субъектов выполнил план по набору контрактников лучше остальных. Среди регионов он тоже выделил в том числе Москву, Севастополь и Чечню.