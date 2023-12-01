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22:59 (мск), новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

Климатические технологии, научный обмен и зеленая занятость. Что предложил Мирзиёев на саммите ООН в Дубае

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Шавкат Мирзиёев сегодня, 1 декабря, выступил на пленарной сессии Конференции ООН по климату (COP28) в Дубае, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на пресс-службу президента.

Источник: Podrobno.uz

По словам главы государства, в настоящее время изменение климата стало самым главным вызовом на пути устойчивого развития. Это особенно остро ощущается в Центральной Азии и сопредельных регионах на фоне Аральской трагедии.

Он отметил, что рост температуры воздуха в Центральной Азии вдвое превышает средний мировой показатель, количество чрезвычайно жарких дней увеличилось в два раза, растаяла треть массивов ледников.

«Деградация почв, регулярные пылевые и песчаные бури, дефицит питьевой воды, загрязнение воздуха, сокращение биоразнообразия, резкое снижение урожайности и многое другое негативно сказываются на качестве жизни миллионов жителей региона», — добавил президент.

При этом он подчеркнул, что переход на рельсы зеленой экономики и достижение углеродной нейтральности являются приоритетной стратегической задачей Нового Узбекистана.

В ходе выступления Мирзиёев также выдвинул ряд предложений.

В частности, президент выступил за скорейшее согласование Глобального рамочного механизма в области Адаптации к изменению климата в рамках Парижского соглашения.

Глава государства высоко оценил принятое накануне решение о создании Глобального фонда «потерь и ущерба».

Активная поддержка этих механизмов Всемирным банком и международными финансовыми институтами позволит оказывать значительную помощь прежде всего тем странам, которые страдают от изменения климата.

По мнению Мирзиёева, глобальный переход на низкоуглеродную экономику должен быть справедливым, прозрачным и инклюзивным, обязательно учитывать интересы развивающихся стран. Поэтому он предложил рассматривать эту актуальную проблему на постоянной основе, в том числе в рамках саммитов «Большой семерки» и «Большой двадцатки».

Для превращения Приаралья в Зону инноваций, технологий и новых возможностей, Мирзиёев пригласил всех к тесному сотрудничеству по созданию в этом регионе Международного экспо-хаба климатических технологий с целью применения передовых знаний, опыта и решений.

Кроме того, президент предложил наладить тесный научный обмен и проводить совместные исследования на платформе Климатического научного форума, создаваемого на базе «Зеленого университета», с привлечением ведущих ученых и экспертов зарубежных стран.

Он также проинформировал, что совместно с ООН в 2024 году в Узбекистане планируется провести конференцию на тему «Климатическая миграция». Также были озвучены инициативы о разработке совместно с Международной организацией труда программы «Зеленая занятость», о создании Центра моделирования влияния изменения климата на занятость.

Лидер страны выразил готовность организовать в Узбекистане Молодежную конференцию COP для активного вовлечения молодежи в эффективное решение климатических проблем.

В завершение выступления Мирзиёев призвал поддержать проведение в следующем году Самаркандского международного климатического форума и принятие специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, отражающей общие подходы стран Центральной Азии.

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