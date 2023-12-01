Климатические технологии, научный обмен и зеленая занятость. Что предложил Мирзиёев на саммите ООН в Дубае

По словам главы государства, в настоящее время изменение климата стало самым главным вызовом на пути устойчивого развития. Это особенно остро ощущается в Центральной Азии и сопредельных регионах на фоне Аральской трагедии.
Он отметил, что рост температуры воздуха в Центральной Азии вдвое превышает средний мировой показатель, количество чрезвычайно жарких дней увеличилось в два раза, растаяла треть массивов ледников.
«Деградация почв, регулярные пылевые и песчаные бури, дефицит питьевой воды, загрязнение воздуха, сокращение биоразнообразия, резкое снижение урожайности и многое другое негативно сказываются на качестве жизни миллионов жителей региона», — добавил президент.
При этом он подчеркнул, что переход на рельсы зеленой экономики и достижение углеродной нейтральности являются приоритетной стратегической задачей Нового Узбекистана.
В ходе выступления Мирзиёев также выдвинул ряд предложений.
В частности, президент выступил за скорейшее согласование Глобального рамочного механизма в области Адаптации к изменению климата в рамках Парижского соглашения.
Глава государства высоко оценил принятое накануне решение о создании Глобального фонда «потерь и ущерба».
Активная поддержка этих механизмов Всемирным банком и международными финансовыми институтами позволит оказывать значительную помощь прежде всего тем странам, которые страдают от изменения климата.
По мнению Мирзиёева, глобальный переход на низкоуглеродную экономику должен быть справедливым, прозрачным и инклюзивным, обязательно учитывать интересы развивающихся стран. Поэтому он предложил рассматривать эту актуальную проблему на постоянной основе, в том числе в рамках саммитов «Большой семерки» и «Большой двадцатки».
Для превращения Приаралья в Зону инноваций, технологий и новых возможностей, Мирзиёев пригласил всех к тесному сотрудничеству по созданию в этом регионе Международного экспо-хаба климатических технологий с целью применения передовых знаний, опыта и решений.
Кроме того, президент предложил наладить тесный научный обмен и проводить совместные исследования на платформе Климатического научного форума, создаваемого на базе «Зеленого университета», с привлечением ведущих ученых и экспертов зарубежных стран.
Он также проинформировал, что совместно с ООН в 2024 году в Узбекистане планируется провести конференцию на тему «Климатическая миграция». Также были озвучены инициативы о разработке совместно с Международной организацией труда программы «Зеленая занятость», о создании Центра моделирования влияния изменения климата на занятость.
Лидер страны выразил готовность организовать в Узбекистане Молодежную конференцию COP для активного вовлечения молодежи в эффективное решение климатических проблем.
В завершение выступления Мирзиёев призвал поддержать проведение в следующем году Самаркандского международного климатического форума и принятие специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, отражающей общие подходы стран Центральной Азии.