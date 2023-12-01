Путин исключил из СПЧ юристов Резника и Горгадзе

Из состава также исключены председатели общественных организаций «Миротворческая миссия имени генерала Лебедя» Александр Мукомолов и «Независимый экспертно-правовой совет» Мара Полякова. Из списка убрали и умершего в сентябре сооснователя Высшей школы экономики Евгения Ясина.
По указу Путина в cовет включены общественник Александр Ионов, президент благотворительного фонда «Банк еды “Русь”» Юлия Назарова, директор АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей» Элина Сидоренко, старший научный сотрудник Института российской истории РАН Сергей Соловьев, а также директор АНО содействия социальной интеграции инвалидов «Пространство равных возможностей» Игорь Новиков.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин встретится с СПЧ в декабре. В прошлом году заседание состоялось 7 декабря. Большой блок вопросов был посвящен спецоперации.