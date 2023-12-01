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20:55 (мск), источник: Ведомости

Путин исключил из СПЧ юристов Резника и Горгадзе

Из состава Совета по правам человека (СПЧ) исключены первый вице-президент Адвокатской палаты г. Москвы Генри Резник, адвокат Шота Горгадзе, а также обозреватель «Новой газеты» Леонид Никитинский. Соответствующий документ подписал президент России Владимир Путин.

Источник: РИА "Новости"

Из состава также исключены председатели общественных организаций «Миротворческая миссия имени генерала Лебедя» Александр Мукомолов и «Независимый экспертно-правовой совет» Мара Полякова. Из списка убрали и умершего в сентябре сооснователя Высшей школы экономики Евгения Ясина.

По указу Путина в cовет включены общественник Александр Ионов, президент благотворительного фонда «Банк еды “Русь”» Юлия Назарова, директор АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей» Элина Сидоренко, старший научный сотрудник Института российской истории РАН Сергей Соловьев, а также директор АНО содействия социальной интеграции инвалидов «Пространство равных возможностей» Игорь Новиков.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин встретится с СПЧ в декабре. В прошлом году заседание состоялось 7 декабря. Большой блок вопросов был посвящен спецоперации.

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