Минюст расширил список иноагентов

«Первого декабря в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А. А. Буракова*, И. В. Эйдман*, проект “Ковчег”**, а также иное объединение лиц, осуществляющее деятельность под наименованием “Телеканал Дождь”**, — говорится в сообщении.
Уточняется, что Буракова* принимала участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов, участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами. Выступала против СВО, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике. Проживает за пределами Российской Федерации.
Эйдман*, говорится в релизе, распространял недостоверную информацию о решениях российских властей, принимал участие в создании и распространении материалов иностранных агентов. Сотрудничает с иностранными организациями, является главным редактором издания, владелец которого — компания, включенная в реестр иностранных агентов. Живет за границей.
Проект «Ковчег»** выступал против СВО, также распространял недостоверную информацию, проводил мероприятия с участием иностранных агентов. Деятельность проекта координируется общественным движением, ряд соучредителей которого внесены в реестр иностранных агентов.
«Иное объединение лиц, осуществляющее деятельность под наименованием “Телеканал Дождь”**, является публичной площадкой для иностранных агентов и представителей организаций, включенных в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации», — уточняется в сообщении.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
** Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.