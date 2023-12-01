Херш утверждает, что Россия и Украина начали тайные мирные переговоры

В статье на платформе Substack лауреат Пулицеровской премии написал, что якобы обсуждается вопрос возможной фиксации границ по нынешней линии фронта с сохранением за Россией Крыма и освобожденных территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областей в обмен на согласие с присоединением Украины к НАТО с рядом ограничительных условий.
«Серьезные мирные переговоры между Россией и Украиной быстро набрали темп. Их движущей силой стали не Вашингтон или Москва, не Байден или Путин, а два высокопоставленных генерала, которые руководят войной — россиянин (начальник Генерального штаба ВС РФ — ред.) Валерий Герасимов и украинец (главнокомандующий ВСУ — ред.) Валерий Залужный», — утверждает Херш.
Он напомнил о нашумевшем интервью Залужного журналу Economist, в котором тот признал тупиковую ситуацию на фронте.
Херш утверждает, что в обмен на территории рассматривается вариант, что Россия якобы не будет возражать против возможного вступления в НАТО Украины, но с четким обязательством, что альянс не станет размещать там свои войска и наступательные вооружения.
В Белом доме, по словам Херша, «полностью против предлагаемого соглашения».
Еще одним возможным препятствием журналист называет позицию Зеленского, который настаивает на войне до победного конца и инициировал законодательный запрет на переговоры с Россией.
«Американский чиновник сообщил, что Зеленскому дали понять, что не ему, а “военным решать эту проблему, и переговоры продолжатся с вами или без вас”. “Если понадобится, мы оплатим вашу поездку на Карибы”, — сказал мне американский чиновник», — написал Херш.