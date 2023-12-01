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22:49 (мск), источник: Lenta.Ru

В Чехии заявили о невозможности посылать больше помощи Украине

Чехия не сможет послать Украине больше военной помощи из своих запасов. Об этом заявила глава Минобороны Чехии Яна Чернохова в соцсети Х.

Источник: AP 2023

«Мы отправили на Украину только то, что могли, чтобы это не угрожало обороноспособности Чешской Республики. Тот факт, что мы не можем отправить больше товара с наших складов на Украину, является правдой», — сказано в сообщении.

Чернохова отметила, что та военная техника, которая была передана Киеву, оценивалась армией Чехии как невостребованная. При этом страна сохраняет возможность помогать Украине обучением военных.

В конце ноября Яна Чернохова заявляла, что армейские склады с техникой и материалами для помощи Украины опустели. Однако, по ее словам, ведомство компенсирует это увеличением числа выданных частным фирмам и предприятиям республики лицензий на экспорт военной продукции.

Кроме того, глава МО Чехии рассказала о выгоде от передачи Киеву чешской военной техники. По ее словам, Прага отправляет Украине старую военную технику, получая от западных государств компенсацию, превышающую стоимость поставок.

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