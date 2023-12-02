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00:19 (мск), источник: Lenta.Ru

В США указали на психические проблемы Байдена

Будет жестоко по отношению к американскому лидеру Джо Байдену заставлять его идти на второй срок. Об этом написало издание New York Post.

Источник: Reuters

«Очевидные психические проблемы Джо Байдена делают почти жестоким допускать его кандидатуру на президентские выборы в 2024 году», — написали журналисты.

Как подчеркивается в статье, сотрудники Белого дома и так стараются оградить политика от внимания общественности. Однако такими темпами Байдену придется баллотироваться на переизбрание, вообще не участвуя в предвыборной кампании.

Авторы материала добавляют, что опросы показывают, что большинство демократов хотят видеть другого кандидата, но партийный истеблишмент не хочет с этим мириться.

В конце сентября рейтинг одобрения деятельности Джо Байдена на должности президента США достиг нового антирекорда. Так, деятельность политика одобряют 41 процент зарегистрированных избирателей и не одобряют 56 процентов избирателей. Этот показатель назвали самым высоким с момента его вступления на пост президента Штатов.

Ранее издание Spectator написало, что физическое и психологическое состояние Байдена может серьезно повлиять на его потенциальное переизбрание.

Издание также напомнило, что при проведении предвыборной кампании команда политика может столкнуться с его ошибками — например, с ляпами, оговорками, падениями и другими инцидентами, которые уже происходили.

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