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10:58 (мск), источник: МК.RU Новосибирск

В Новосибирске Медведев провел прием граждан в режиме онлайн

Зампред Совбеза РФ, председатель Дмитрий Медведев провел онлайн-прием граждан в ходе визита в Новосибирск 1 декабря.

Источник: САЙТ "ЕДИНОЙ РОССИИ"

За монитором один из руководителей страны расположился в общественной приемной правящей партии.

Приезд Медведева в Новосибирск состоялся после внушительного перерыва: в предыдущий раз он был здесь в 2019 году.

«Мы сегодня, кстати, здесь в Новосибирске будем проводить совещание с губернаторами Сибирского Федерального округа по комплектованию контрактниками наших Вооруженных сил», — поделился своими планами высокий гость.

В рамкай онлайн-приема Медведев призвал особое внимание уделить трудоустройству бывших участников СВО и задействовать для этого проект «Моя карьера с Единой Россией».

Также председатель партии предложил организовать на портале «Я в России» направление для поддержки волонтерских проектов в новых регионах.

Кроме того, Дмитрий Медведев дал положительный отклик на предложение создать платформу для размещения заказов на разработки молодых ученых.

"Главное, чтобы за этим ресурсом ещё следовало развитие. У нас есть потребности на различные виды работ. Давайте подумаем над тем, как этот ресурс структурировать, где его разместить, — рассудил руководитель.

Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что Дмитрий Медведев прибыл в Новосибирск с однодневным визитом.

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