10:58 (мск), источник: МК.RU Новосибирск
В Новосибирске Медведев провел прием граждан в режиме онлайн
Зампред Совбеза РФ, председатель Дмитрий Медведев провел онлайн-прием граждан в ходе визита в Новосибирск 1 декабря.
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За монитором один из руководителей страны расположился в общественной приемной правящей партии.
Приезд Медведева в Новосибирск состоялся после внушительного перерыва: в предыдущий раз он был здесь в 2019 году.
«Мы сегодня, кстати, здесь в Новосибирске будем проводить совещание с губернаторами Сибирского Федерального округа по комплектованию контрактниками наших Вооруженных сил», — поделился своими планами высокий гость.
В рамкай онлайн-приема Медведев призвал особое внимание уделить трудоустройству бывших участников СВО и задействовать для этого проект «Моя карьера с Единой Россией».
Также председатель партии предложил организовать на портале «Я в России» направление для поддержки волонтерских проектов в новых регионах.
Кроме того, Дмитрий Медведев дал положительный отклик на предложение создать платформу для размещения заказов на разработки молодых ученых.
"Главное, чтобы за этим ресурсом ещё следовало развитие. У нас есть потребности на различные виды работ. Давайте подумаем над тем, как этот ресурс структурировать, где его разместить, — рассудил руководитель.
Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что Дмитрий Медведев прибыл в Новосибирск с однодневным визитом.