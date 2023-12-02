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02:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин присвоил фрегату «Адмирал Макаров» почетное наименование «гвардейский»

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении фрегату «Адмирал Макаров» почетного наименования «гвардейский». Документ размещен на сайте главы государства.

Источник: Пресс-служба Президента России

Звание присвоено за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом корабля в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов». Впредь корабль будет именоваться «гвардейский фрегат “Адмирал Макаров”».

Фрегат «Адмирал Макаров» проекта 11356Р входит в состав Черноморского флота России. Был передан Военно-морскому флоту в конце 2017 года. Назван в честь российского флотоводца и ученого, вице-адмирала Степана Макарова. Вооружен крылатыми ракетами «Калибр-НК», ракетным комплексом самообороны «Штиль-1», артустановкой А-190, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, может нести палубный вертолет Ка-27 или Ка-31.

В мае 2022 года ТАСС сообщал, что корабль может стать новым флагманом Черноморского флота после гибели крейсера «Москва». Официально об этом не объявлялось.

Леонид Уварчев

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