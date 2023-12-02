«Тектонический сдвиг». В США забили тревогу из-за потери союзника

«После 2014 года украинский кризис активизировал и усугубил все проблемы внешней политики США, и в результате Штаты не только теряют геополитический статус гегемона, но и совершают ошибки в борьбе со своим упадком», — написал эксперт.
По мнению Федяшина, причиной заката американской гегемонии стала «интоксикация элит» морализаторством, которая случилась после окончания холодной войны. Он осудил американскую идею о делении мира на «плохие и хорошие страны» и посоветовал политикам обратиться к наследию бывшего госсекретаря, прагматичного Генри Киссинджера.
Ученый обратил внимание на «тектонический сдвиг» в геополитике, в рамках которого Америку отстраняют от участия в вопросах безопасности на евразийском континенте. В качестве одного из проявлений новой тенденции Федяшин назвал активное участие Китая в восстановлении отношений между Ираном и Саудовской Аравией. Недавнее расширение экономического сообщества БРИКС также стало «предвестником» многополярного мира, заявил аналитик.
«Не начнет ли и Израиль посматривать на Пекин, планируя свою политику?» — опасается эксперт.
Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что гегемония Запада подходит к концу, а многополярный миропорядок неизбежно будет укрепляться.