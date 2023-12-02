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02:50 (мск), источник: © РИА Новости

«Тектонический сдвиг». В США забили тревогу из-за потери союзника

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. «Морализаторская» политика США привела к упадку их влияния и даже может привести к потере союза с Израилем, заявил профессор Американского университета Антон Федяшин в статье для журнала National Interest.

Источник: РИА "Новости"

«После 2014 года украинский кризис активизировал и усугубил все проблемы внешней политики США, и в результате Штаты не только теряют геополитический статус гегемона, но и совершают ошибки в борьбе со своим упадком», — написал эксперт.

По мнению Федяшина, причиной заката американской гегемонии стала «интоксикация элит» морализаторством, которая случилась после окончания холодной войны. Он осудил американскую идею о делении мира на «плохие и хорошие страны» и посоветовал политикам обратиться к наследию бывшего госсекретаря, прагматичного Генри Киссинджера.

Ученый обратил внимание на «тектонический сдвиг» в геополитике, в рамках которого Америку отстраняют от участия в вопросах безопасности на евразийском континенте. В качестве одного из проявлений новой тенденции Федяшин назвал активное участие Китая в восстановлении отношений между Ираном и Саудовской Аравией. Недавнее расширение экономического сообщества БРИКС также стало «предвестником» многополярного мира, заявил аналитик.

«Не начнет ли и Израиль посматривать на Пекин, планируя свою политику?» — опасается эксперт.

Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что гегемония Запада подходит к концу, а многополярный миропорядок неизбежно будет укрепляться.

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