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Спецоперация на Украине
03:58 (мск), источник: © РИА Новости

Это не Россия. В Британии нашли, кого обвинить в краже Рождества у Украины

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Венгерский премьер Виктор Орбан и кандидат на пост главы правительства Нидерландов Герт Вилдерс не позволят Украине вступить в Евросоюз, пишет Economist.

Источник: РИА "Новости"

«Увы, 2023 год вряд ли закончится на оптимистической ноте. Венгерский похититель Рождества (Орбан. — Прим. ред.) сегодня особенно сварлив и вспыльчив, а уже очень скоро этот Гринч может получить нового союзника с правого фланга, ведь голландец Герт Вилдерс победил на выборах 22 ноября», — говорится в материале.

Подчеркивается, что запланированный на середину декабря саммит по вступлению Украины в ЕС должен был «пролить на Киев потоки денежных ливней» и гарантировать членство в союзе. Но Орбан и Вилдерс, выступающие против расширения Евросоюза, препятствуют достижению целей встречи, отмечает издание.

Киев может столкнуться с нехваткой денег уже в начале следующего года. Без координированной отправки средств Украине, ЕС может лишиться доверия постсоветской республики, считает журнал.

В начале ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС Украины и Молдавии. Формальное решение о начале процесса обсудят на саммите ЕС в Брюсселе 14—15 декабря. Его должны единогласно одобрить все члены союза, но власти Венгрии заявили, что не станут поддерживать внесение вопроса о присоединении Украины в повестку предстоящего саммита.

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