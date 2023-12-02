Это не Россия. В Британии нашли, кого обвинить в краже Рождества у Украины

«Увы, 2023 год вряд ли закончится на оптимистической ноте. Венгерский похититель Рождества (Орбан. — Прим. ред.) сегодня особенно сварлив и вспыльчив, а уже очень скоро этот Гринч может получить нового союзника с правого фланга, ведь голландец Герт Вилдерс победил на выборах 22 ноября», — говорится в материале.
Подчеркивается, что запланированный на середину декабря саммит по вступлению Украины в ЕС должен был «пролить на Киев потоки денежных ливней» и гарантировать членство в союзе. Но Орбан и Вилдерс, выступающие против расширения Евросоюза, препятствуют достижению целей встречи, отмечает издание.
Киев может столкнуться с нехваткой денег уже в начале следующего года. Без координированной отправки средств Украине, ЕС может лишиться доверия постсоветской республики, считает журнал.
В начале ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС Украины и Молдавии. Формальное решение о начале процесса обсудят на саммите ЕС в Брюсселе 14—15 декабря. Его должны единогласно одобрить все члены союза, но власти Венгрии заявили, что не станут поддерживать внесение вопроса о присоединении Украины в повестку предстоящего саммита.