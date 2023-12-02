В Новосибирске комбат «Веги» Андрей Панфёров оценил возможность призыва женщин на СВО

Мнение он высказал в беседе с «МК в Новосибирске».
По мнению комбата, женщины смогут отправиться на СВО только по контракту либо в качестве добровольцев. Он отметил, что военных-мужчин достаточно, необходимости в мобилизации, тем более с привлечением жительниц страны, нет.
«Женщины всегда желали служить в ВС РФ. На передовую, я думаю, они не пойдут. Как правило, их направляют по воинским специальностям в тылу — связистки, медики. Думаю, с учётом денежного довольствия, которое предлагают, желающих будет много», — уточнил Панфёров.
По его словам, часто женщины усидчивее и исполнительнее мужчин. Они могут качественно выполнять поставленные задачи и быть примером для других.