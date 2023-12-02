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11:26 (мск), источник: МК.RU Новосибирск

В Новосибирске комбат «Веги» Андрей Панфёров оценил возможность призыва женщин на СВО

В Новосибирске командир батальона «Вега» Андрей Панфёров оценил, могут ли женщин начать призывать в рамках мобилизации на СВО.

Мнение он высказал в беседе с «МК в Новосибирске».

По мнению комбата, женщины смогут отправиться на СВО только по контракту либо в качестве добровольцев. Он отметил, что военных-мужчин достаточно, необходимости в мобилизации, тем более с привлечением жительниц страны, нет.

«Женщины всегда желали служить в ВС РФ. На передовую, я думаю, они не пойдут. Как правило, их направляют по воинским специальностям в тылу — связистки, медики. Думаю, с учётом денежного довольствия, которое предлагают, желающих будет много», — уточнил Панфёров.

По его словам, часто женщины усидчивее и исполнительнее мужчин. Они могут качественно выполнять поставленные задачи и быть примером для других.

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