07:24 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Жители Приморья могут задать вопрос Владимиру Путину
Президент РФ 14 декабря проведет прямую линию и подведет итоги года.
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Жители Приморского края могут направить свой вопрос президенту РФ Владимиру Путину. Прием обращений к прямой линии главы государства стартовал 1 декабря, сообщает ИА PrimaMedia.
Задать свой вопрос президенту можно по телефону 8−800−200−40−40 или через СМС на номер 0−40−40. Также вопросы принимаются на сайте moskva-putinu.ru (12+), в сообществе «ВКонтакте» (12+) и в группе в «ОК» (12+).
Прямая линия, в ходе которой президент Владимир Путин отвечает на вопросы и жалобы россиян, а также его ежегодная пресс-конференция пройдут 14 декабря, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.