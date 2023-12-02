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06:35 (мск), источник: Lenta.Ru

На Западе назвали преимущества российского истребителя

Казахстан справедливо выбрал российский Су-30СМ вместо французского Rafale. Об этом пишут авторы американского журнала Military Watch Magazine (MWM).

Источник: РИА "Новости"

«Су-30 не только летает гораздо дальше и с более мощным вооружением, но и обладает значительно большей осведомленностью о своем окружении за счет в два раза более крупного радара, нежели у Rafale», — названы в материале преимущества российского истребителя.

В MWM напомнили о решении Алжира в 2006 году, когда французы так же пытались продать африканской стране свои истребители, но та в итоге выбрала российский Су-30 МКА. Еще одним недостатком Rafale журналисты назвали запреты западных производителей на поставку запчастей. Также США и их союзники нередко требуют ограничить использование своих вооружений в операциях за пределами страны-покупателя.

Ранее заместитель главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных сил Казахстана Ержан Нильдибаев заявил об отказе республики от приобретения французских истребителей Rafale. До конца года в распоряжение казахских военных должны поступить четыре российских истребителя Су-30СМ. В 2024 году планируется поставка еще шести самолетов этой же модели.

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