Главное
Спецоперация на Украине
12:04 (мск), источник: ТАСС

В РФ готовят законопроект о дактилоскопии прибывающих иностранцев

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Законопроект, предусматривающий проведение дактилоскопии и идентификации иностранцев при въезде в Россию, находится в разработке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

Источник: РИА "Новости"

«Процедура по дактилоскопической регистрации иностранных граждан при въезде в РФ и их идентификации при въезде и выезде из РФ предусмотрена в проекте комплексного законопроекта “Об условиях въезда в РФ и выезда из РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, а также условиях их пребывания и проживания на территории РФ”, который в настоящее время находится в разработке», — сказал собеседник агентства. В МВД отметили, что текст законопроекта представлен для общественного обсуждения.

Как следует из документа, с которым ознакомился ТАСС, при наличии технической возможности в режиме реального времени сотрудники погранслужбы ФСБ будут проводить дактилоскопическую регистрацию, фотографирование либо идентификацию. Полученные сведения будут передаваться в МВД в течение суток со дня пересечения мигрантом госграницы, а при наличии технической возможности — в режиме реального времени. «В случае выявления при идентификации иностранного гражданина, изменившего свои установочные данные, въезд которому в РФ ограничен, такой иностранный гражданин подлежит ответственности в соответствии с законодательством РФ», — сказано в законопроекте.

Если будет выявлено, что въезжающий в РФ иностранный гражданин находится в международном или федеральном розыске, сведения о нем будут переданы инициатору розыска.

Начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова ранее сообщала, что в качестве эксперимента ведомство в ближайшее время начнет проводить дактилоскопию и фотографирование прибывающих мигрантов в аэропортах Москвы. Она также напомнила, что въезжающие в Россию иностранцы проходят обязательную процедуру дактилоскопии, фотографирования и медицинского освидетельствования с конца 2021 года на территории страны.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "Иду по улице вечером с пакетами продуктов. Вдруг сзади подходят два мужика и выхватывают их у меня из рук"
Почему передача Украине скифского золота может иметь негативные последствия
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта