08:30 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Лукашенко готов активизировать диалог и совместную работу с ОАЭ
Белорусский лидер направил поздравление руководству Объединенных Арабских Эмиратов в связи с Национальным днем этой страны.
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МИНСК, 2 дек ― Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает Объединенные Арабские Эмираты успешным, развитым и мирным государством, которое занимает влиятельную позицию на международной арене, об этом говорится в поздравлении белорусского лидера в адрес президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида аль-Нахайяна в связи с празднованием Национального дня этого государства.
В поздравительной телеграмме президент Беларуси также высказался о саммите по изменениям климата, прошедшем в Дубае накануне, в работе которого принял участие и сам Александр Лукашенко. По его мнению, проведение этого мероприятия «в очередной раз подтвердило повышение роли Эмиратов в формировании повестки дня по самым важным мировым вопросам».
«Невозможно переоценить вклад вашей страны в ускорение процесса перехода экономики к новой низкоуглеродной высокоразвитой и устойчивой экономической модели».
Двустороннее сотрудничество
Беларусь полностью готова продолжать диалог с ОАЭ, а также вести совместную работу и по климатической повестке, и в двусторонних проектах, подчеркнул глава государства.
Поздравления белорусского лидера также адресованы вице-президенту и премьеру ОАЭ, и правителю Дубая шейху Мухаммеду бен Рашиду аль-Мактуму. Александр Лукашенко отметил усилия властей Эмиратов, которые сделали страны одной из самых влиятельных в политическом и экономическом плане.
Лукашенко уверен в том, что «ОАЭ будут последовательно продолжать путь прогресса и процветания, а двустороннее белорусско-эмиратское взаимодействие укрепляется и углубляется на пользу наших народов», резюмировал белорусский президент.