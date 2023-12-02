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10:19 (мск), источник: © РИА Новости

ВКС России получили партию новых истребителей Су-30СМ2

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Иркутский авиазавод (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха, ОАК) передал Минобороны новые истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые самолеты Як-130, сообщила пресс-служба корпорации в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Иркутский авиационный завод своевременно выполняет план выпуска новых самолетов в рамках гособоронзаказа. Партия учебно-боевых самолетов Як-130 завершает поставки данного типа воздушных судов по программе текущего года. Очередные Су-30СМ2 поступят в ВКС России. На предприятии уже приступили к производству самолетов по программе следующего года», — заявил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.

В ОАК уточнили, что самолеты прошли наземные и летные испытания, после чего отправились к месту несения службы.

Истребители Су-30СМ2 представляют собой модернизированную версию Су-30СМ, стоящих на вооружении ВКС и авиации ВМФ. Новый самолет получил усовершенствованный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования. Благодаря модернизации возросли боевые возможности самолетов: увеличилась дальность обнаружения и опознавания воздушных целей, истребители получили новые высокоточные средства поражения воздушных, наземных и морских объектов на дальности в несколько сот километров.

Учебно-боевой Як-130, разработанный в ОКБ Яковлева, — базовый самолет для основной и повышенной подготовки летчиков ВКС. Он позволяет обучать пилотов боевых самолетов четвертого и пятого поколений.

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