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11:48 (мск), источник: АиФ Калининград

Алиханов рассказал о визите Дениса Мантурова в Калининградскую область

Глава Минпромторга посетил несколько предприятий.

Источник: сайт Госдумы РФ

Губернатор Антон Алиханов рассказал о визите Дениса Мантурова в Калининградскую область. Пост появился в Telegram-канале Алиханова.

Глава Минпромторга посетил несколько предприятий на территории региона. С гендиректором ОСК Андреем Пучковым и гендиректором ПСЗ «Янтарь» Ильей Самариным он изучил ход исполнения заказов, в том числе, оборонных. Мантуров оценил программу модернизации предприятия, обсудил программу технического перевооружения для увеличения объемов производства в рамках государственного оборонного заказа и создания гражданской продукции. Далее он побывал на предприятии по производству инвалидных колясок с электроприводом.

«Денис Мантуров также посетил предприятие АО “ОКБ “Факел””, которое производит двигатели для космических аппаратов. Обсуждались перспективы серийного производства двигателей для космических аппаратов в рамках федерального проекта “Сфера”», — прокомментировал губернатор.

Напомним, в госпрограмму развития Калининградской области внесены изменения.

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