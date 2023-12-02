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12:15 (мск), источник: Комсомольская правда

Антон Алиханов подписал закон об абортах

Закон вступает в силу через десять дней после опубликования.

Губернатор Антон Алиханов подписал закон Калининградской области о запрете склонения к абортам. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

В тексте документа сказано, что «склонение к искусственному прерыванию беременности на территории Калининградской области запрещается».

Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования.

Закон предусматривает административную ответственность, включая штрафы от 3 тыс. до 50 тыс. рублей, за склонение женщин к искусственному прерыванию беременности.

Ранее депутаты Законодательного собрания Калининградской области приняли закон о запрете склонения женщин к абортам. Вопрос рассмотрели 22 ноября.

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