12:41 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Утвержден новый состав Оргеевского муниципального совета
В пятницу, 1 декабря, состоялось первое учредительное заседание Оргеевского муниципального совета.
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На заседании был утвержден новый состав, в который вошли советники от четырех политформирований и один независимый советник.
Политическая партия «Сила альтернативы и спасения Молдовы», которую поддержала команда почетного примара и гражданина муниципия Оргеева Илана Шора, получила наибольшее количество мест — 18 из 27.
На местных выборах 5 ноября большинство избирателей поддержали на пост примара муниципия Оргеев кандидата от этого формирования, Татьяну Кочу.
Кроме того, на учредительном заседании Оргеевского муниципального совета были утверждены фракции и специализированные консультативные комиссии.
Количество мест в комиссиях было распределено с учетом их доли в совете, а также профессиональной подготовки.