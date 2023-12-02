Главное
Спецоперация на Украине
12:41 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

Утвержден новый состав Оргеевского муниципального совета

В пятницу, 1 декабря, состоялось первое учредительное заседание Оргеевского муниципального совета.

Источник: Комсомольская правда

На заседании был утвержден новый состав, в который вошли советники от четырех политформирований и один независимый советник.

Политическая партия «Сила альтернативы и спасения Молдовы», которую поддержала команда почетного примара и гражданина муниципия Оргеева Илана Шора, получила наибольшее количество мест — 18 из 27.

На местных выборах 5 ноября большинство избирателей поддержали на пост примара муниципия Оргеев кандидата от этого формирования, Татьяну Кочу.

Кроме того, на учредительном заседании Оргеевского муниципального совета были утверждены фракции и специализированные консультативные комиссии.

Количество мест в комиссиях было распределено с учетом их доли в совете, а также профессиональной подготовки.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Европа забила тревогу: Россия побеждает на Украине
Военная спецоперация на Украине 2 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта