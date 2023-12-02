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Спецоперация на Украине
13:24 (мск), источник: Комсомольская правда

Аксенов назвал новогодние салюты и корпоративы в Крыму неэтичными

Глава республики призвал жителей не использовать пиротехнику.

Источник: РИА "Новости"

Широкое празднование Нового года с фейерверками и корпоративами во время проведения специальной военной операции будет некорректным и неэтичным. Такое мнение высказал глава республики Сергей Аксенов.

— Некорректно и некрасиво что-то масштабно праздновать, когда наши товарищи выполняют боевые задачи, кто-то ценой своей жизни спасает нашу страну от внешней угрозы, — подчеркнул руководитель региона в эфире радио «Спутник в Крыму».

При этом глава республики сообщил, что в детских садах и школах обязательно состоятся утренники, а населенные пункты украсят. Кроме того, везде поставят новогодние елки. Аксенов добавил, что массовых мероприятий на площадях и фейерверков не будет. Глава Крыма призвал жителей и гостей республики не использовать пиротехнику на Новый год.

— Кто-то с фронта вернулся, кто-то переживал обстрелы, много людей из освобожденных регионов, зачастую это вызывает у людей нервозность, — пояснил Аксенов.

При этом, как подчеркнул глава Крыма, когда СВО закончится победой России, празднование будет самым масштабным.

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