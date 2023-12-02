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13:29 (мск), источник: Ura.ru

Москва оценила проект губернатора Куйвашева

Министр экономического развития Максим Решетников поставил в пример проект губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева «Сухой порт», говоря об организации внешнеэкономических связей с зарубежными партнерами. Об этом он заявил в ходе координационного совещания в Уфе.

«Замминистра Дмитрий Вольвач обратился к главам региональных министерств экономического развития регионов с просьбой системно подойти к организации и осуществлению внешнеэкономических связей с зарубежными партнерами, что повысит их практическое значение для экономического развития региона в целом. Комментируя этот вопрос, министр экономического развития Максим Решетников отметил, что заслуживает внимания инфраструктурный проект “Сухой порт Екатеринбург”» — следует из сообщения на официальном сайте министерства.

В июле 2022 года Евгений Куйвашев дал поручение создать проект «Сухой порт». Он позволит формировать новые транспортные направления и осуществлять перевозку грузов. К 1 ноября был реализован первый этап проекта — транспортно-логистический центр «Уральский».

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