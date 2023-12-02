Москва оценила проект губернатора Куйвашева

«Замминистра Дмитрий Вольвач обратился к главам региональных министерств экономического развития регионов с просьбой системно подойти к организации и осуществлению внешнеэкономических связей с зарубежными партнерами, что повысит их практическое значение для экономического развития региона в целом. Комментируя этот вопрос, министр экономического развития Максим Решетников отметил, что заслуживает внимания инфраструктурный проект “Сухой порт Екатеринбург”» — следует из сообщения на официальном сайте министерства.
В июле 2022 года Евгений Куйвашев дал поручение создать проект «Сухой порт». Он позволит формировать новые транспортные направления и осуществлять перевозку грузов. К 1 ноября был реализован первый этап проекта — транспортно-логистический центр «Уральский».