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14:00 (мск), источник: Комсомольская правда

Здесь будет все расчищено: Андрей Бочаров осмотрел территорию возле автовокзала Волгограда

Андрей Бочаров заявил о необходимости объединения пригородного и автовокзала.

Источник: пресс-служба администрации Волгоградской области

Сегодня, 2 декабря, губернатор Волгоградской области решил осмотреть почти заброшенную территорию на улице Балонина. Вместе с мэром Волгограда Владимиром Марченко, вице-губернатором Валерием Бахиным и главой Облкомдортранс Анатолием Васильевым глава региона оценил состояние территории, ведущее к автовокзалу города-героя.

— Надо посмотреть, кому чья земля принадлежит, что нужно для города, — отметил Андрей Бочаров. — Здесь будет все расчищено. Но то, что надо совместить ж/д вокзал с автовокзалом, мне кажется, ни у кого не вызывает сомнений.

Однако Андрей Бочаров в ходе встречи возмутился бездействием чиновников и попросил предоставить ему проект.

— Негоже, чтобы по каждому вопросу я вас носом тыкал, — возмутился глава региона. — На протяжении 5 лет меня убеждают, что это невозможно. Есть земля, есть проект. Дайте проект, я сам посмотрю.

Одна из главных задач — объединение пригородного ж/д и автовокзала Волгограда, — понесет за собой множество изменений, как отметили участники встречи. Так, например, может измениться развязка на Комсомольском мосту.

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