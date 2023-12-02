14:00 (мск), источник: Комсомольская правда
Здесь будет все расчищено: Андрей Бочаров осмотрел территорию возле автовокзала Волгограда
Андрей Бочаров заявил о необходимости объединения пригородного и автовокзала.
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Сегодня, 2 декабря, губернатор Волгоградской области решил осмотреть почти заброшенную территорию на улице Балонина. Вместе с мэром Волгограда Владимиром Марченко, вице-губернатором Валерием Бахиным и главой Облкомдортранс Анатолием Васильевым глава региона оценил состояние территории, ведущее к автовокзалу города-героя.
— Надо посмотреть, кому чья земля принадлежит, что нужно для города, — отметил Андрей Бочаров. — Здесь будет все расчищено. Но то, что надо совместить ж/д вокзал с автовокзалом, мне кажется, ни у кого не вызывает сомнений.
Однако Андрей Бочаров в ходе встречи возмутился бездействием чиновников и попросил предоставить ему проект.
— Негоже, чтобы по каждому вопросу я вас носом тыкал, — возмутился глава региона. — На протяжении 5 лет меня убеждают, что это невозможно. Есть земля, есть проект. Дайте проект, я сам посмотрю.
Одна из главных задач — объединение пригородного ж/д и автовокзала Волгограда, — понесет за собой множество изменений, как отметили участники встречи. Так, например, может измениться развязка на Комсомольском мосту.