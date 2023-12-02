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15:39 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин сохранил пособия работающим родителям детей-инвалидов

Президент Владимир Путин подписал указ о сохранении пособий 10 тыс. руб. для работающих родителей детей с инвалидностью. Они также имеют право работать неполный рабочий день.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Установить ежемесячные выплаты трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы», — говорится в указе, опубликованном на сайте правовых актов.

Как уточняется в документе, выплаты касаются не только родителей, но и усыновителей и опекунов, работающих дистанционно или на дому. Указ вступит в силу с 1 января 2024 года.

Минтруд представил поправку о выплатах по уходу работающим родителям детей-инвалидов в сентябре. Инициативу подготовили по поручению президента, данному во время ПМЭФ.

Лаура Кеффер

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