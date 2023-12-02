Путин сохранил пособия работающим родителям детей-инвалидов

«Установить ежемесячные выплаты трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы», — говорится в указе, опубликованном на сайте правовых актов.
Как уточняется в документе, выплаты касаются не только родителей, но и усыновителей и опекунов, работающих дистанционно или на дому. Указ вступит в силу с 1 января 2024 года.
Минтруд представил поправку о выплатах по уходу работающим родителям детей-инвалидов в сентябре. Инициативу подготовили по поручению президента, данному во время ПМЭФ.