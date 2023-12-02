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15:30 (мск), новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

Узбекистан и Masdar подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент Узбекистана в рамках рабочего визита в Дубай подписал соглашение о стратегическом партнерстве с компанией Masdar, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Источник: Podrobno.uz

Шавкат Мирзиёев 2 декабря принял делегацию ведущих компаний ОАЭ во главе с министром инвестиций, главным исполнительным директором холдинга ADQ Мухаммадом Хассаном аль-Сувайди.

Во встрече также участвовали руководители ведущих эмиратских компаний TAQA Джасим Хусейн Табет и Masdar Мухаммад Джамиль аль-Рамахи.

Сторонами были обсуждены вопросы поддержки и продвижения совместных проектов торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. С удовлетворением отмечено динамичное развитие партнерства в приоритетных отраслях экономики.

«Локомотивом выступает набирающее обороты сотрудничество в энергетическом секторе. В этом направлении в рамках визита было подписано соглашение о стратегическом партнерстве с Masdar», — говорится в сообщении пресс-службы.

Глава государства вручил главному исполнительному директору Masdar Мухаммаду Джамилю аль-Рамахи высокую государственную награду Узбекистана — орден «Дўстлик» за его личный вклад в развитие узбекско-эмиратских многоплановых отношений.

Напомним, компания Masdar строит несколько солнечных фотоэлектростанций в Узбекистане. Для этого она привлекла кредиты почти на 400 миллионов долларов. Новые станции с общей установленной мощностью 897 МВт появятся в Сурхандарьинской (Шерабад), Самаркандской (Каттакурган) и Джизакской (Галляарал) областях.

В результате ввода в эксплуатацию фотоэлектрических станций в год будет обеспечена экономия 620 миллионов кубометров природного газа, а также более 600 тысяч домохозяйств будут снабжены зеленой энергией.

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 Узбекистан и Masdar подписали соглашение о стратегическом партнерстве
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