Узбекистан и Masdar подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Шавкат Мирзиёев 2 декабря принял делегацию ведущих компаний ОАЭ во главе с министром инвестиций, главным исполнительным директором холдинга ADQ Мухаммадом Хассаном аль-Сувайди.
Во встрече также участвовали руководители ведущих эмиратских компаний TAQA Джасим Хусейн Табет и Masdar Мухаммад Джамиль аль-Рамахи.
Сторонами были обсуждены вопросы поддержки и продвижения совместных проектов торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. С удовлетворением отмечено динамичное развитие партнерства в приоритетных отраслях экономики.
Глава государства вручил главному исполнительному директору Masdar Мухаммаду Джамилю аль-Рамахи высокую государственную награду Узбекистана — орден «Дўстлик» за его личный вклад в развитие узбекско-эмиратских многоплановых отношений.
Напомним, компания Masdar строит несколько солнечных фотоэлектростанций в Узбекистане. Для этого она привлекла кредиты почти на 400 миллионов долларов. Новые станции с общей установленной мощностью 897 МВт появятся в Сурхандарьинской (Шерабад), Самаркандской (Каттакурган) и Джизакской (Галляарал) областях.
В результате ввода в эксплуатацию фотоэлектрических станций в год будет обеспечена экономия 620 миллионов кубометров природного газа, а также более 600 тысяч домохозяйств будут снабжены зеленой энергией.