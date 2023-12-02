Глава «Моссада» по указу Нетаньяху отозвал переговорщиков из Катара

«После тупика в переговорах по указанию премьер-министра Биньямина Нетаньяху глава “Моссад” Давид Барнеа приказал своей команде переговорщиков в Дохе вернуться в Израиль. Террористическая организация ''Хамас'' не выполнила свою часть соглашения, которая предусматривала освобождение всех детей и женщин по списку, который был направлен ''Хамас'' и утвержден им», — говорится в сообщении канцелярии в Х (экс-Twitter).
Давид Барнеа, добавили в канцелярии, поблагодарил коллег из США и Египта, а также премьер-министра Катара Мухаммеда бен Абделя Рахмана Аль Тани «за партнерство и огромные посреднические усилия», благодаря которым удалось освободить 84 израильских женщин и детей, а также 24 иностранных гражданина. В том числе были освобождены трое россиян.
24 ноября Израиль и «Хамас» договорились о четырехдневнем прекращении огня для поэтапного обмена заложниками и палестинскими заключенными. Позднее перемирие продлевалось, а вчера, 1 декабря, Армия обороны Израиля объявила о возобновлении боевых действий из-за провокаций «Хамаса». Сегодня, 2 декабря, минздрав Газы сообщал о 193 погибших со вчерашнего дня. Катар и Египет пытались договориться о продлении режима прекращения огня.
Как отмечает The Times of Israel, по последним данным, с учетом выпущенных граждан в заложниках у «Хамаса» остаются 136 человек — 114 мужчин, 20 женщин и двое детей. Десять заложников в возрасте 75 лет и старше. 125 из удерживаемых в Газе заложников — израильтяне, 11 человек — инностранные граждане.