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18:12 (мск), источник: Коммерсантъ

Новогоднюю ель на Дворцовой площади зажгут 20 декабря

Новогоднюю ель на Дворцовой площади зажгут 20 декабря, сообщили «Фонтанке» в городском комитете по печати.

Источник: Коммерсантъ

Дерево установят и начнут наряжать примерно за неделю до этого. По традиции праздничная ель будет живой. Ее украсят в ретростиле: флажками, серпантином, игрушками и лампочками в виде щелкунчиков, конфет и избушек. На вершину установят пятиконечную звезду. На украшение ели используют 300 игрушек и 5600 метров гирлянд. Вокруг главной петербургской праздничной ели установят несколько елей поменьше и фигуры, подсвеченные гирляндами.

1 декабря в Петербурге начали украшать город к Новому году. Гирлянды уже появились на Малой Садовой улице и Дворцовой площади. В комитете по печати рассказали, что на следующей неделе включат подсветку Невского проспекта — после проведения всех этапов тестирования.

Как ранее писал «Ъ-СПб», на украшение города к празднику в этом году потратят 919 млн руб. В этом году после перерыва из-за пандемии коронавируса на Дворцовой площади пройдет праздничный концерт.

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