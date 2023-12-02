18:12 (мск), источник: Коммерсантъ
Новогоднюю ель на Дворцовой площади зажгут 20 декабря
Новогоднюю ель на Дворцовой площади зажгут 20 декабря, сообщили «Фонтанке» в городском комитете по печати.
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Дерево установят и начнут наряжать примерно за неделю до этого. По традиции праздничная ель будет живой. Ее украсят в ретростиле: флажками, серпантином, игрушками и лампочками в виде щелкунчиков, конфет и избушек. На вершину установят пятиконечную звезду. На украшение ели используют 300 игрушек и 5600 метров гирлянд. Вокруг главной петербургской праздничной ели установят несколько елей поменьше и фигуры, подсвеченные гирляндами.
1 декабря в Петербурге начали украшать город к Новому году. Гирлянды уже появились на Малой Садовой улице и Дворцовой площади. В комитете по печати рассказали, что на следующей неделе включат подсветку Невского проспекта — после проведения всех этапов тестирования.
Как ранее писал «Ъ-СПб», на украшение города к празднику в этом году потратят 919 млн руб. В этом году после перерыва из-за пандемии коронавируса на Дворцовой площади пройдет праздничный концерт.