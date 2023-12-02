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20:04 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md

Ревенко рассказала, когда в Молдове заработает Центр по борьбе с дезинформацией

КИШИНЕВ, 2 дек — Sputnik. Центр стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией может начать работу до конца марта 2024 года. Об этом рассказала глава ведомства Анна Ревенко в эфире Radio Moldova.

Источник: Sputnik.md

«Мы сейчас находимся на стадии создания данного учреждения, проводим ряд “бюрократических” действий, таких как разработка структуры, внутреннего уложения и утверждения его в парламенте, утверждения должностных инструкций и документов, что позволит в кратчайшие сроки приступить к формированию команды», — рассказала Ревенко.

В то же время специалисты Центра уже прорабатывают концепцию стратегических коммуникаций, которая будет направлена в парламент для утверждения. После этого учреждение приступит к разработке плана действий.

«Мы стремимся приступить уже непосредственно к работе в лучшем случае в первом квартале будущего года», — заявила глава Центра.

Парламент Молдовы утвердил законопроект о создании Центра стратегической коммуникации и борьбе с дезинформацией, предложенный президентом Майей Санду, в июле этого года. За проголосовали 55 депутатов правящей партии PAS. В октябре экс-министр внутренних дел Анна Ревенко была назначена директором Центра также голосами правящего большинства в парламенте.

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