19:02 (мск), источник: РИА Крым
Две ракеты С-200 сбиты над Азовским морем
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек — РИА Новости Крым. Две переоборудованные украинские ракеты С-200 уничтожены над Азовским морем. Об этом сообщает Минобороны РФ.
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«2 декабря около 18:00 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки с применением двух переоборудованных для поражения наземных целей зенитных ракет С-200 по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
По информации Минобороны, российскими средствами ПВО украинские ракеты были уничтожены над акваторией Азовского моря.
Накануне российская авиация в Черном море уничтожила украинский безэкипажный катер, следовавший в сторону Крыма.
Исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал мнение, что объявленный Киевом переход ВСУ в режим обороны в связи с отсутствием успеха украинской армии на фронте может обернуться увеличением попыток атаковать регионы России.